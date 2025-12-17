Между ДНР и Ростовской областью после устранения сбоя заработал пункт пропуска

Комплекс работает в штатном режиме

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Автомобильный пункт пропуска (АПП) "Весело-Вознесенка" на административной границе ДНР и Ростовской области полноценно заработал после устранения сбоя в системе досмотра машин, сообщили в пресс-службе Росгранстроя.

"В Весело-Вознесенке запущен после технического сбоя портальный инспекционно-досмотровый комплекс для грузовых автомобилей по направлению со стороны ДНР в Ростовскую область", - сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что комплекс вновь заработал в штатном режиме.

О временной приостановке работы АПП "Весело-Вознесенка" сообщили 16 декабря в Минтрансе ДНР. Всего между ДНР и Ростовской областью находится пять автомобильных пунктов пропуска.