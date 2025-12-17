Молодежь ДНР за год привела в порядок более 600 воинских могил и мемориалов

Также дончане участвуют в экспедициях по поиску останков воинов Великой Отечественной войны

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Гаврилюк/ ТАСС

ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Волонтеры молодежных организаций за год привели в порядок более 600 воинских захоронений и мемориалов в ДНР. Об этом говорится в обращении главы республики Дениса Пушилина к участникам Рождественских образовательных чтений, которое зачитала вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

"Не менее важная составляющая традиционных ценностей - это преемственность поколений, и мы видим, что наша молодежь воспитана на этих идеалах: не просто знает об этом, но воплощает их в жизнь. Наши юноши и девушки благоустраивают воинские захоронения и в этом году привели в порядок более 600 памятников и мемориальных мест", - сказано в обращении.

Отмечается, что дончане участвуют в экспедициях по поиску останков воинов Великой Отечественной войны, в 2025 году присоединились к патриотической акции "Непокоренные", участники которой проехали по памятным местам России и Белоруссии, разворачивая самую большую в мире копию Знамени Победы. Отмечен вклад молодежи в преодоление водной блокады и восстановление Донбасса.

Обращение прозвучало на пленарном заседании регионального этапа чтений, где выступили митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, митрополит Горловский и Славянский Митрофан, вице-премьер ДНР Кирилл Макаров, министр культуры республики Михаил Желтяков, министр образования и науки Олег Трофимов, вице-спикер регионального парламента Андрей Крамар и другие почетные гости.

Крамар отметил, что духовность - еще одна основа традиционных ценностей. "Мы знаем, что даже в самые лихие годы именно храм, молитва, слово духовных пастырей помогают людям устоять, не ожесточиться, не потерять человеческий облик", - заключил вице-спикер Народного совета ДНР.

Региональный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений проходит в ДНР с сентября по декабрь. За это время состоялось около 200 мероприятий. Международный этап будет в Москве с 25 по 29 января 2026 года. Тема чтений: "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени".