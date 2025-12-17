В Дагестане в 2026 году планируют заложить 800 га новых виноградников

В 2025 году собрали более 300 тыс. тонн винограда

МАХАЧКАЛА, 17 декабря./ТАСС/. Аграрии в Дагестане планируют заложить в 2026 году более 800 га новых виноградников. В 2025 году собрали более 300 тыс. тонн винограда, говорится в сообщении регионального правительства.

Об итогах и планах аграриев рассказал председателю правительства республики Абдулмуслиму Абдулмуслимову руководитель комитета по виноградарству республики Шериф Керимханов.

"В 2026 году планируется осуществить закладу виноградников на площади не менее 800 га. В настоящее время завершилась осенняя посадка винограда на площади более 724 га. В этом году виноградари собрали 302,1 тыс. тонн солнечной ягоды", - сообщил Керихманов, слова которого приводятся в сообщении.

Уточняется, что в Дагестане промышленно выращивается 38 сортов винограда. Наиболее крупные площади - под сортами Ркацители, Молдова, Первенец Магарача.

"Шериф Керимханов рассказал, что в этом году уборка осложнилась проливными дождями в виноградарских районах республики в период 6-20 сентября, затруднившими выход виноградарей на поля, снижением уровня сахара в соке винограда, порчей ягод на лозе. Часть виноградников была подтоплена. Несмотря на это, по итогам сезона текущего года объем валового сбора винограда на территории Дагестана соответствует 38% общероссийского показателя в 818 тыс. тонн", - добавили в правительстве республики.