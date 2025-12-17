В Мурманске ограничат использование пиротехники на новогодние праздники

Постановление вступит в силу со дня официального опубликования и будет действовать по 31 января

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманска планируют ввести ограничения на применение пиротехники на территориях стадионов и объектов культурного наследия, чтобы снизить риск пожаров и несчастных случаев в период новогодних и рождественских праздников. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте городской администрации.

"Запретить применение пиротехнических изделий: в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог и линий высоковольтной электропередачи; на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; на территориях объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений", - сказано в документе.

Также в документе указаны другие меры, направленные на усиление пожарной безопасности при проведении праздников. Постановление вступит в силу со дня официального опубликования и будет действовать по 31 января.