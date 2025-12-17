"Ласточка" из Пскова в Санкт-Петербург на 20 минут сократит время в пути

Это произойдет благодаря ремонту трех перегонов от Пскова до Луги

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 17 декабря. /ТАСС/. Время в пути на "Ласточке" по маршруту "Псков - Санкт-Петербург" в следующем году сократят на 20 минут за счет ремонта трех перегонов от Пскова до Луги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам заседания межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

"Особое внимание уделили железнодорожному транспорту. Ранее мы договорились с руководством Октябрьской железной дороги о сокращении времени в пути на "Ласточке" по маршруту Псков - Санкт-Петербург на полчаса. Проведенная модернизация уже позволила увеличить скорость поезда на участке Плюсса - Струги Красные со 100 до 120 км/ч, что сократило время в пути на 10 минут. В 2026 году будут отремонтированы три перегона от Пскова до Луги - ожидается, что это даст еще минус на 20 минут", - сказано в сообщении.

Губернатор добавил, что также запланирован капремонт участка железнодорожных путей Новосокольники - Шубино.