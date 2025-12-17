Госдума обсудит самозапрет на участие в азартных играх

В повестке заседания также стоит вопрос о подтверждении возраста при покупке товаров через мессенджер Max

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит во втором чтении законопроекты о введении механизма добровольного отказа граждан от участия в азартных играх, а также о возможности подтверждения возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями через мессенджер Max. Также в повестке - продление эксперимента по упрощенному поступлению в организации среднего профессионального образования (СПО) и инициатива о развитии сельского туризма на землях сельхозназначения.

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о введении механизма добровольного отказа физлиц от участия в азартных играх: речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино, залах игровых автоматов. Документ был инициирован группой депутатов от разных фракций. Законопроектом предусматривается право граждан отказаться от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, казино и залах игровых автоматов в отдельной игровой зоне путем направления единому регулятору азартных игр заявления о включении информации о таком физическом лице в перечень физлиц, отказавшихся от участия в азартных играх. В частности, определяются порядок реализации такого права и порядок исключения информации о физическом лице из перечня на основании соответствующего заявления.

Заявление о включении информации в перечень с указанием срока, на который гражданин отказывается от участия в азартных играх, подается с использованием "Госуслуг". При этом срок отказа не может быть менее 12 месяцев. Закрепляется перечень действий, совершение которых не допускается после включения информации о физическом лице в перечень, в том числе не допускается направление организаторами азартных игр такому лицу информационных сообщений рекламного характера. Организаторы азартных игр будут обязаны размещать информацию о порядке подачи заявления о включении информации о физическом лице в перечень путем размещения на своем официальном сайте в интернете баннера, являющегося статичной или анимированной картинкой, со ссылкой на раздел "Госуслуг", с использованием которого могут быть поданы такие заявления.

Госдума также рассмотрит во втором чтении законопроект, которым предлагается закрепить возможность подтверждения возраста через мессенджер Max при покупке алкоголя, табака, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями. Нововведения оформлены в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о внесудебной блокировке сайтов, содержащих информацию об онлайн-продаже табачной и никотинсодержащей продукции. Документ на рассмотрение палаты парламента внесла группа депутатов фракции "Единая Россия", в первом чтении он был принят в марте.

Сам законопроект предусматривает, что сайты с предложениями об онлайн-продаже табака могут быть заблокированы без суда - такие интернет-ресурсы будут добавляться в реестр сайтов с информацией, которую запрещено распространять на территории РФ.

Кроме того, авторы инициативы предлагают обязать владельцев сайтов отслеживать появление предложений об онлайн-продаже табачной и никотинсодержащей продукции на их интернет-ресурсах. Как отмечается в пояснительной записке, аналогичные меры уже применяются к информации о дистанционной продаже алкоголя, они доказали свою эффективность, в том числе в пресечении торговли через маркетплейсы.

О продлении эксперимента по упрощению поступления в учреждения СПО

Кроме того, Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении эксперимента по упрощению поступления в организации среднего профессионального образования (СПО) до 2029 года и расширению числа участвующих регионов до восьми. Документ был внесен в палату парламента правительством РФ в ноябре и принят в первом чтении в декабре. Эксперимент упрощает процедуру поступления в образовательные организации СПО - девятиклассники сдают только два обязательных предмета (русский язык и математика) вместо четырех экзаменов. Ранее в нем принимали участие только три региона - Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Теперь предлагается увеличить число участников эксперимента, в нем могут также принять участие Республика Татарстан, Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области.

О развитии сельского туризма на территориях винодельческих предприятий

Госдума также рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий возможность строительства объектов, предназначенных для сельского туризма, на землях сельхозназначения. Документ, инициированный группой депутатов, вносит поправки в закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" и в Земельный кодекс РФ. Законопроектом предусматривается, что на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения и на участках, принадлежащих винодельческим или виноградарским хозяйствам, допускаются совместно со строительством винодельни или при наличии винодельни строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений, предназначенных для предоставления услуг в сфере сельского туризма. Эти объекты должны быть объединены с постройками винодельни в единый недвижимый комплекс, указывается в пояснительной записке.

В проекте предусматривается ряд требований, предъявляемых к виноградарским и винодельческим хозяйствам, а также к объектам сельского туризма, для защиты сельскохозяйственных угодий и расположенных на них виноградников от нецелевого использования.