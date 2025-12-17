ФСБ рассекретила архивы о ситуации в освобожденной Восточной Пруссии

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. ФСБ России рассекретила архивы о ситуации в Кенигсберге (с 1946 года Калининград) и Восточной Пруссии, часть земель которой отошла к Польше после освобождения в 1945 году. Согласно документам, польское население враждебно относилось к немцам, некоторые из которых готовы были поехать в Сибирь, а не оставаться под поляками.

Среди рассекреченных архивов докладная записка Уполномоченного НКВД СССР по Восточной Пруссии в НКВД СССР о результатах проделанной работы оперативными секторами с 10 мая по 20 июня 1945 года.

Аппарат Уполномоченного НКВД

4 августа 1944 года части Красной армии вошли на территорию Восточной Германии в северо-восточной части Восточной Пруссии. 11 января 1945 года приказом НКВД СССР был сформирован Аппарат Уполномоченного НКВД СССР. 9 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Александра Василевского штурмом взяли город-крепость Кенигсберг. Аппарат Уполномоченного НКВД 3-го Белорусского фронта возглавляли комиссар ГБ 2-го ранга Виктор Абакумов, а затем начальник УКР "Смерш" 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Павел Зеленин (с 12 марта по июнь 1945 года). 15 мая 1945 года для борьбы с нацистским подпольем и проведения контрразведывательной работы в городе был сформирован Кенигсбергский оперативный сектор НКВД. Его начальником стал замначальника Управления контрразведки "Смерш" 3-го Белорусского фронта генерал-майор Иван Шишлин.

В мае 1945 года непродолжительное время аппарат Уполномоченного НКВД СССР по Восточной Пруссии лично возглавлял заместитель наркома внутренних дел СССР генерал-полковник Аркадий Аполлонов.

В начале июня 1945 года аппарат Уполномоченного НКВД при 3-м Белорусском фронте был реорганизован, на его базе на всей территории Восточной Пруссии были сформированы восемь оперативных секторов. Уполномоченным НКВД СССР по Восточной Пруссии был назначен генерал-лейтенант Федор Тутушкин, возглавлявший до этого УКР "Смерш" Московского военного округа.

Каждые 20 дней он направлял наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берия докладные записки о результатах проделанной оперативными секторами работы.

Лучше в Сибирь к русским

В середине мая 1945 года началась передача Польше части Восточной Пруссии. В справке начальника Управления контрразведки "Смерш" 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта Зеленина от 15 мая 1945 года отмечалось, что "наведением порядка в городах польские местные власти почти не занимаются, а стараются захватить в сельских районах сельскохозяйственный инвентарь и свозить его на свои склады, в том числе на территорию Польши с Восточной Пруссии". Он указывал, что по отношению к оставшимся немцам поляки заняли не совсем правильную линию: не позволяют им осесть на своих местах, забирают у них их имущество, личные вещи, ценности.

21 июня 1945 года генерал-лейтенант Тутушкин направил Берии докладную записку о результатах работы, проделанной оперативными секторами с 10 мая по 20 июня 1945 года. В ней сообщалось, что количество немецкого населения в районах и городах Восточной Пруссии составляет более 230 тысяч человек, причем идет прирост населения за счет немцев из центральных районов Германии. Он также докладывал, что "обстановка в Восточной Пруссии в данное время сравнительно спокойная, однако на территории Инстербургского и Иоганнисбургского оперативных секторов зарегистрировано проявление террористических и бандитских групп, сопровождавшееся убийством одиночных военнослужащих и гражданских лиц".

"По данным агентуры и официальных источников установлено, что на территории Восточной Пруссии, отошедшей к Польше, с передачей власти к полякам польское население враждебно настроено к немецкому населению, имеется ряд случаев, когда поляки публично избивают и грабят немецких граждан", - сообщал Тутушкин. Так, в поселке Мазурин-Зиглунд зафиксирован случай, когда военнослужащий польской армии выстрелом из огнестрельного оружия убил подростка-немца, который не хотел идти работать к полякам, а изъявил свое желание работать у русских.

"Немецкое население, проживающее в городе Зенсбург, на своих домах вывесило красные флаги. Представитель польской власти в городе издал приказ немедленно все советские флаги снять и вывесить польские. В связи с этим среди немецкого населения имеется массовое недовольство по отношению к полякам. Немцы открыто заявляют: "Лучше поехать в Сибирь к русским, чем остаться с поляками в Восточной Пруссии", "русские беспощадно расправились только с нацистами, а поляки будут мстить всем немцам", - указывал Тутушкин.

Подрывная деятельность

В докладной записке он также сообщил статистические данные об арестах кадровых сотрудников германских спецслужб и агентуры, оставленных для подрывной деятельности в советском тылу, активных членов нацистской партии, руководителей молодежных организаций НСДАП и др. Так, с 10 мая по 20 июня 1945 года сотрудниками оперсекторов было арестовано 2 070 человек, из них 727 агентов разведки и контрразведки противника, 166 кадровых сотрудников гестапо и других карательных органов, 85 участников подпольных групп, оставленных в тылу частей Красной армии для диверсионно-террористической деятельности в Кенигсберге путем взрыва мостов, железных дорог и убийства военнослужащих Красной армии.

По национальности большинство арестованных были немцами. Среди подвергнутых аресту за участие в подрывной деятельности были литовцы Швядос Винцес, Ионека Пранас, Ноуткайтис Иозас, Брокас Станислав, Уршба Казимир, латыши Дальшанис Индулис и Порис Раймес.

Эти лица, указал Тутушкин, в 1942-1943 году проходили службу в различных полицейских и карательных отрядах, созданных немцами в Литве и Латвии, в 1945 году в составе немецких войск они участвовали в боях в районе города Данциг и были взяты в плен советскими войсками. Они неоднократно принимали участие в операциях против партизан, истребляли советских граждан и русских военнопленных. В городах Каунас и Вильно ими расстреляны около тысячи евреев.

"Находясь в лагере военнопленных, они в начале июня с. г. совершили побег с целью пробраться в Литву, где рассчитывали соединиться с существующими там бандгруппами, борющимися против советской власти", - докладывал Тутушкин.

В документе он также привел сведения о количестве лиц, содержавшихся в тюрьмах и лагеря на территории Восточной Пруссии, и число освобожденных после соответствующей проверки. "По состоянию на 20 июня с. г. в тюрьмах и лагерях Восточной Пруссии содержится 11 079 человек. За отчетный период освобождены из тюрем и лагерей 1 224 человека, за отсутствием на них компрометирующих данных", - говорится в докладной записке.