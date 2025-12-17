За помощь в раскрытии убийства девушки под Костромой обещают 1 млн рублей

Убийство несовершеннолетней было совершено в 2009 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. МВД России объявило вознаграждение за значимую помощь в раскрытии убийства 17-летней девушки, совершенного более 15 лет назад в Костромской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"МВД России гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей за значимую помощь в раскрытии преступления в отношении несовершеннолетней. 5 декабря 2009 года в г. Макарьеве Костромской области было совершено убийство Топоровой Анастасии Михайловны, 1992 г. р. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории городского кладбища", - говорится в сообщении.

Следственный комитет России по региону расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

"Полицейские обращаются ко всем, кто располагает информацией, связанной с данным преступлением. Ваш звонок готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности", - добавили в пресс-службе.

Позвонить можно по номеру дежурной части УМВД России по Костромской области +7 (4942) 39-75-47, а также номерам управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области +7 999-081-32-69, +7 (4942) 39-73-33, +7 (4942) 39-73-25.