ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
Теракт в Сиднее
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Слуцкий предложил создать цифровой реестр мигрантов-таксистов

Подобный регистр должен содержать полную информацию о водителе, подчеркнул лидер ЛДПР
Редакция сайта ТАСС
21:50

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий

© Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России цифровой реестр мигрантов, работающих в сфере такси, после инцидента в Калининграде, где, по его словам, таксист-мигрант сбил трех студенток на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

"Предлагаю создать в России цифровой реестр всех мигрантов, работающих в сфере такси", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Слуцкого, реестр должен содержать полную информацию о работнике, включая биометрические данные и сведения о соблюдении ПДД. "Агрегаторам такси нужно запретить без подтверждения данных в реестре даже заводить аккаунт мигранту в своем приложении", - добавил лидер ЛДПР. 

РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичКалининградская область