В Госдуме рассказали об изменениях в оплате ЖКХ с марта 2026 года

Закон должен поддержать россиян, которые получают зарплату 12 или 15 числа

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг в январе и феврале 2026 года останется 10 числа, а с марта сдвинется на 5 дней позже. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"Очередной социально важный закон для нашего комитета, призванный перенести крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед - с 10 числа каждого месяца на 15 - вступит в силу с марта 2026 года", - сказал депутат.

По его словам, закон "призван поддержать граждан, которым зарплаты приходят 12 или 15 числа, и которым удобнее будет, конечно, оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты". Как подчеркнул Колунов, это позволит избежать просрочек и, как следствие, начисления пени.

"Также закон переносит крайние сроки предоставления платежек [жильцам] с 1 числа каждого месяца на 5. Это даст дополнительное время ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям, чтобы произвести расчет начислений и избежать неточностей", - отметил парламентарий.