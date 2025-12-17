Камчатка получит 100 млн рублей на программу жилья для многодетных

Это вдвое больше объемов финансирования 2025 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Порядка 100 млн рублей дополнительно получит Камчатский край в 2026 году на финансирование жилищной программы поддержки для многодетных, что вдвое больше финансирования 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в краевом правительстве.

На Камчатке многодетные семьи могут погасить ипотеку с помощью федеральной и региональной программ, позволяющей получить до 1 млн рублей при рождении третьего или последующего ребенка с 2024 по 2026 год.

"В 2026 году Камчатский край на реализацию программы поддержки семей дополнительно получит 100 млн рублей из федерального бюджета, что вдвое больше объемов финансирования 2025 года", - рассказали в правительстве Камчатки.

Там добавили, что в 2025 году этой мерой поддержки воспользовались порядка 170 многодетных семей. 2026-й год в регионе объявлен Годом семейного благополучия.