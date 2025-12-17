В ЛДПР предложили учредить День инженера

Депутат Иван Сухарев отметил, что 19 января 1724 года Петр I издал указ о создании Российской академии наук, которая дала старт интенсивному развитию инженерного дела в России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил письмо первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с предложением учредить в России профессиональный праздник - День инженера, который предлагается отмечать 19 января. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"В знак признания выдающегося вклада российских инженеров в развитие науки, техники и экономики нашей страны предлагается установить профессиональный праздник - День инженера и определить дату его празднования - 19 января", - говорится в обращении.

Сухарев напомнил, что 19 января 1724 года Петр I своим указом учредил Российскую академию наук, которая дала старт интенсивному развитию инженерного дела в России. "Именно этот указ Петра I можно рассматривать как начало становления инженерного образования и науки в России", - добавил он.

"Сегодня инженеры играют ключевую роль в разработках, связанных с самыми передовыми технологиями, включая искусственный интеллект. Инженерное мышление и технические навыки необходимы для проектирования, тестирования и эксплуатации сложных систем, основанных на искусственном интеллекте. Специалисты, способные сочетать глубокое знание физики, математики и программирования, становятся основой инновационных прорывов в области робототехники, беспилотных транспортных средств, автоматизированных. производств и диагностики заболеваний", - отметил депутат.

По мнению Сухарева, введение профессионального праздника будет способствовать повышению престижа инженерных профессий, привлечению молодежи к обучению по инженерным специальностям, а также подчеркнет значимость роли инженеров в развитии искусственного интеллекта и других прорывных технологий.