Прием на работу мигрантов для иностранцев с ИП предложили ограничить

В партии "Справедливая Россия" считают, что индивидуальный предприниматель после регистрации должен выждать по меньшей мере три года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внесет законопроект об ужесточении правил трудоустройства мигрантов на предприятия, которыми владеют иностранные граждане со статусом индивидуальных предпринимателей. Соавтором законопроекта выступит депутат фракции Федот Тумусов, текст есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Сонгласно законопроекту, иностранные граждане со статусом ИП смогут брать на работу мигрантов или выступить заказчиком работ только при регистрации в качестве ИП более трех лет. Еще одно условие - отсутствие судимости за нарушения налогового, трудового и уголовного законодательства.

"Будет правильно, если для наполнения вакансий, в том числе за счет мигрантов, иностранный гражданин со статусом ИП сначала подтвердит свою безупречную репутацию. В одночасье этого не сдать, а трехлетнего периода вполне достаточно", - сказал Миронов ТАСС. По его мнению, выполнение этих условий будет способствовать формированию более ответственной среды для ведения бизнеса и соблюдения норм российского законодательства.