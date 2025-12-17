Вильфанд: снег покрыл 95% территории России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что небольшой снег отмечается на севере Ростовской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Площадь, покрытая снегом, в РФ составляет около 95%, при этом возможны колебания в пределах 1 - 1,5%. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Колебания процента площади снега сейчас в России составляют максимум 1 - 1,5%. А в целом снег лежит на 95% территории. Эти оставшиеся 4-5% - это Южный, Северо-Кавказский и Центральный федеральные округа", - сказал он.

По его словам, небольшой снежок сейчас отмечается на севере Ростовской области. В ЦФО же снег наблюдался на предыдущей неделе, на днях от него "не осталось и следа".