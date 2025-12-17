Заслуженный учитель рассказал о недостатках ЕГЭ

Экзамен учит запоминать информацию, хотя важно учить детей понимать общие закономерности и находить ответы на вопросы, отметил Игорь Шидловский

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. ЕГЭ заставляет работать мозг ребенка в одном направлении - просто запоминать информацию, а зачастую это не нужно человеку, важно научить понимать общие закономерности и с их помощью находить ответы на вопросы. Об этом сообщил ТАСС заслуженный учитель России, географ, путешественник, гид, лауреат премии Русского географического общества Игорь Шидловский.

"Я не до конца согласен с ЕГЭ, хотя в нем есть, безусловно, рациональные зерна. К сожалению, ЕГЭ больше заставляет работать мозг ребенка в одном направлении, то есть просто запомнить [информацию]", - сказал Шидловский.

Он отметил, что многие ученики привыкли при выполнении домашнего задания или работы в классе стараться запомнить определение, расположение географического объекта на карте, выучить правило. Это важно, но запомнить все невозможно и не нужно, подчеркнул специалист. По его словам, в географии, например, нужно понимать общие закономерности и с помощью их применения находить ответы на вопросы.