Путину доложили о ситуации с доступностью детских садов и яслей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ доложило президенту России Владимиру Путину о ситуации с доступностью детских садов, ясельных групп и возможных дальнейших мерах. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба кабмина.

В начале 2025 года Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Госсовета, посвященного социальной поддержке семей. Правительству было поручено провести анализ и подготовить предложения по сохранению стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также от 3 до 7 лет. Срок исполнения был назначен на 15 декабря 2025 года.

"Доклад во исполнение поручения президента России по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей, прошедшего 20 декабря 2024 года, направлен в установленные перечнем сроки", - сообщили в кабмине.

По состоянию на декабрь 2024 года, когда проходил Госсовет, уровень доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет составлял 99,49% - такие данные были представлены Минпросвещения. Согласно информации министерства, за 5 лет показатель вырос почти на 15%. Отмечалось, что в 79 регионах достигнут уровень 100%.