Оставшихся в Судже 50 человек призвали уехать

Глава Суджанского района Алексей Спиридонов выразил надежду, что с 2026 года на территории муниципалитета начнется планирование работ по восстановлению

КУРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Около 50 человек остаются в городе Судже (Курская область), во всем районе находятся порядка 100 жителей. Среди них в основном люди пожилого возраста, сообщил ТАСС глава района Алексей Спиридонов.

"Во всем районе проживают около 100 человек, в самой Судже - около 50 человек остаются. Я призываю их выехать оттуда, потому что наступает зима, нет обеспечения лекарствами. Там в основном сейчас находятся пожилые люди. И приходится иногда выезжать и уговаривать их на эвакуацию", - сказал Спиридонов.

Также глава Суджанского района выразил надежду, что с 2026 года на территории муниципалитета начнется планирование работ по восстановлению. "Когда закончится разминирование, начнет возвращаться в район и мирная жизнь, потому что жители именно болеют районом и хотят вернуться. Начнем строить планы по восстановлению: какие населенные пункты в первую очередь будем восстанавливать, что будем восстанавливать", - добавил Алексей Спиридонов.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. 13 марта 2025 года Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи силами группировки "Север". ВСУ после освобождения этого лишились главного хаба и укрепрайона в Курской области.