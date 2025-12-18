Создан тест по выявлению патогена, вызывающего внутрибольничные инфекции

В Роспотребнадзоре разработали способ диагностики Candida auris с использованием метода петлевой изотермической амплификации

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора разработали новый тест для диагностики патогенного дрожжевого гриба, вызывающего внутрибольничные инфекции с тяжелым течением и высокой летальностью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"Специалисты ЦНИИЭ Роспотребнадзора разработали эффективный тест для диагностики Candida auris с использованием метода петлевой изотермической амплификации (LAMP). Candida auris - это патогенный дрожжевой гриб, вызывающий внутрибольничные (нозокомиальные) инфекции с тяжелым течением и высокой летальностью. Способность возбудителя к длительной жизнеспособности в неблагоприятных условиях обуславливает его устойчивость в стационарах", - говорится в сообщении.

Candida auris обладает высокой резистентностью к большинству противогрибковых препаратов, включая флуконазол и амфотерицин В, и может вызывать серьезные осложнения, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Патоген может стать причиной инфекции с быстрым развитием сепсиса и поражением органов, когда летальность может достигать 30-60%.

В Роспотребнадзоре пояснили, что преимущества теста состоят в высокой чувствительности и быстром получении результата - в пределах 30 минут. "Все это обеспечивает раннюю диагностику и назначение своевременной терапии, что критически важно для спасения жизней пациентов", - резюмировали в ведомстве.