В РФ предложили установить мораторий на штрафы за елки и гирлянды в подъездах

Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Михаил Делягин направил соответствующее обращение главе МЧС Александру Куренкову

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мораторий на штрафы за елки и гирлянды в подъездах нужно вводить в период новогодних праздников. Соответствующее обращение главе МЧС России Александру Куренкову направил депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Михаил Делягин, сообщили ТАСС в пресс-службе депутата.

"Михаил Делягин предложил министру ввести мораторий на штрафы за нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ). Так, инспекторы МЧС, зафиксировавшие такое нарушение из за елки или гирлянды, могут ограничиваться только предупреждением - что данная статья также предусматривает", - говорится в сообщении.

Депутат предлагает распространить такой мораторий на весь период новогодних праздников и предпраздничных дней и сделать его традиционным.

"В ряде случаев управляющие компании грозят жителям, осмелившимся украшать подъезды к Новому году, штрафами до 15 тыс. рублей за нарушение требований пожарной безопасности", - добавил он.