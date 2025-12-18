Вильфанд: новых снегопадов в Москве в ближайшую неделю не будет

Это связано с высоким атмосферным давлением, отметил научный руководитель Гидрометцентра России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Снег не сформирует покров в Московском регионе в течение недели из-за установившегося высокого атмосферного давления. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Новых снегопадов в Москве и области, к сожалению, пока не видно. Потому что давление все время на неделе будет выше нормы на 3-5 мм ртутного столба. А это значит, что сильных снегопадов быть не может", - сказал он.

По его словам, прошлая высота снежного покрова на Балчуге составляла 1 см, на ВДНХ - 3 см, в Волоколамске - 1 см, в Дмитрове - 1 см, в Кашире - 4 см, а в Коломне - 3 см. Однако из-за теплой погоды на данный момент снежный покров сошел.