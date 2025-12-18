В Кемеровской области износ инженерных сетей составляет 41%

КЕМЕРОВО, 18 декабря. /ТАСС/. Максимальная стоимость коммунальных услуг в Кемеровской области в течение 2026 года вырастет на 14,1%, основная часть поступлений пойдет на замену и строительство новых инженерных сетей. Износ старых составляет 41%, сообщил ТАСС председатель правительства Кузбасса Андрей Панов.

Он напомнил, что с 1 января 2026 года произойдет индексация тарифов, связанная с увеличением НДС с 20% до 22%. В октябре 2026 года также запланировано непосредственно повышение стоимости коммунальных услуг на 12% с допустимым отклонением по муниципальным образованиям в 2,1%.

"Проще говоря, максимальная стоимость коммунальных услуг, к которым относятся подача холодной и горячей воды, электро- и теплоснабжение, водоотведение, газ (в том числе поставки бытового газа в баллонах) и вывоз мусора вырастет на 14,1%, за исключением населенных пунктов, где законодательством предусмотрено другое. Что касается непосредственно роста тарифов, то назову две основные причины. Первая и главная - состояние инфраструктуры. В Кузбассе износ коммуникаций составляет 41%. Кроме того, растет стоимость ресурсов, повышается размер минимальной оплаты труда, что также влияет на итоговый тариф за коммунальные услуги", - сказал Панов.

По данным Министерства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кузбасса, в регионе свыше 800 км или 22% тепловых сетей - ветхие. Износ водопроводных и канализационных сетей составляет около 50%. За 2025 год было капитально отремонтировано 92,6 км тепловых сетей, 117 км водопроводных и 21,8 км канализационных сетей.

"Поэтому нужны значительные средства на замену старых и строительство новых тепловых трасс, водопроводов, систем канализации. От того, насколько качественно проводится модернизация инфраструктуры, во многом зависит надежность ее работы. И надеяться на "авось" тут никак нельзя. Важно отметить, что граждане, чьи расходы на оплату счетов ЖКХ превышают определенную долю семейного дохода, имеют право на получение субсидий", - добавил Панов.