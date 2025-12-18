Югра направит на расселение аварийного жилья более 42 млрд рублей

Для полного выполнения этой задачи региону необходимо около 120 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 декабря. /ТАСС/. Ханты-Мансийскому автономному округу на расселение всего аварийного жилищного фонда - более 1 млн кв. м - необходимо около 120 млрд рублей, при этом с 2026 по 2028 годы на данные цели регион планирует направить свыше 42 млрд рублей, сообщил ТАСС директор департамента строительства и архитектуры Югры - главный архитектор Александр Фролов.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил успехи Югры в решении вопроса расселения аварийного жилищного фонда. По словам вице-премьера, в числе лидеров по количеству переселенных из аварийного жилья граждан - Ханты-Мансийский автономный округ, здесь жилищные условия улучшили 59 тыс. человек.

"По текущим ценам на расселение и ликвидацию аварийного жилищного фонда [в Югре] требуется порядка 120 млрд рублей. На расселение аварийного жилья в 2026 - 2028 годы планируется направить за счет всех источников более 42 млрд рублей", - отметил Фролов.

Он уточнил, что по состоянию на начало декабря 2025 года в Югре 2,8 тыс. аварийных жилых домов площадью, подлежащей расселению, свыше 1 млн 50,8 тыс. кв. метров, в которых проживают 53,6 тыс. человек. При этом, часть из данных домов уже начали расселять.

По данным департамента строительства и архитектуры Югры, в регионе в 2024 году было расселено 148,7 тыс. кв. м аварийного жилья, на эти цели направлено 14,9 млрд рублей. За 11 месяцев 2025 года расселено 92,75 тыс. кв. м, или на 3,2% больше, чем план на нынешний год в 89,86 тыс. кв. м, на эти цели направлено свыше 16 млрд рублей, а новое жилье получили свыше 5,4 тыс. человек.

В ведомстве отметили, что в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 - 2030 годы запланировано расселение 675,77 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. Ожидается, что новое жилье получат порядка 37,5 тыс. человек. На данные цели, по данным окружных властей, планируется направить свыше 80 млрд рублей. Так, в 2026 году ожидается расселение 115,58 тыс. кв. м, и переселение 6 153 человек, в 2027 году - 108,11 тыс. кв. метров и 5 601 человек, а в 2028 году - 99,10 тыс. кв. м и 5,239 тыс. человек.

О сносе в Югре аварийного жилья

Ранее в Югре действовала адресная программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. К ее реализации приступили в 2019 году и завершили досрочно. Теперь предстоит расселить граждан из аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Реализация программы расселения аварийного жилья продолжается в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Оператором программы расселения аварийного жилья является Фонд развития территорий.