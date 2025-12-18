Госсовет: в школах России в 2025 году создали около 1 тыс. агроклассов

Инициатива направлена на привлечение молодежи в сферу сельского хозяйства

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Около 1 тыс. агроклассов приняли учеников в общеобразовательных учреждениях регионов России в 2025 году, что является одной из мер привлечения молодежи в сферу сельского хозяйства. Об этом сообщил ТАСС губернатор Ставрополья, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" Владимир Владимиров.

Доля молодых специалистов в российском агропромышленном комплексе, как ранее сообщал Минсельхоз, к 2030 году должна увеличиться до 15%. Пояснялось, что ежегодная потребность отрасли в кадрах составляет 160 тыс. человек.

"Первое, что мы начали создавать, - это агроклассы. Меньше, чем за год, в России создали тысячу агроклассов. Это формирование профессионального определения ребенка на уровне школы. Дальше - "Агропрофессионалитет", то есть дальнейшее вложение в развитие инфраструктуры в средне-специальных и высших учебных заведениях", - сказал он.

Владимиров отметил, что федеральный проект "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" предусматривает также подготовку педагогов, которые работают с учениками по профильным направлениям.

"Через пять лет все эти дети, которые сегодня в ссузах и вузах, они уже выйдут работать. Ну и плюс жесткий спрос за то, чтобы все-таки выпускники аграрных ссузов и вузов все-таки в большей степени дальше начали работать в сельском хозяйстве", - пояснил председатель комиссии.

Председатель комиссии отметил, что, по его мнению, в России вырос престиж работы в агропромышленном комплексе. По его словам, молодежь привлекают новые подходы в работе, оборудование и направления.