Трамп: власти США выплатят более 1,45 млн американских военных по $1776

Банковские чеки уже отправлены, отметил президент Соединенных Штатов

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Власти США намерены до 25 декабря единоразово выплатить более чем 1,45 млн американских военных по $1776. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 17 декабря в обращении к согражданам.

"Сегодня вечером я также рад сообщить, что <...> более 1,45 млн военнослужащих перед Рождеством получат специальные, как мы говорим, дивиденды для воинов", - отметил он.

"В честь основания нашей страны в 1776 году мы направим каждому военному $1776", - добавил американский лидер. По его словам, банковские чеки уже отправлены.

Трамп пояснил, что США получили значительные дополнительные доходы в результате введения пошлин в отношении продукции из других стран. Американский лидер в своем выступлении заострил внимание на достигнутых, по его мнению, действующей вашингтонской администрацией успехах в экономической сфере.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении нескольких стран.