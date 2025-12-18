Врач Санджиев: гонконгский грипп не превзойдет ковид по распространению

Как объяснил глава управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия, этот тип гриппа начал циркулировали в 60-х годах XX века, поэтому у людей уже "в какой-то мере" выработан иммунитет

ЭЛИСТА, 18 декабря. /ТАСС/. Штамм гриппа, получивший название "гонконгский", не сможет превзойти по масштабности распространения коронавирус, поскольку с начала его циркуляции - 60-х годов прошлого века у людей выработался иммунитет. Таким мнением с ТАСС поделился глава регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Республики Калмыкия Джангар Санджиев.

"Гонконгский штамм гриппа не может превзойти по масштабности ковид. Во-первых, это грипп типа А (H3N2), к нам пришел в 1960-х годах и до сих пор активно циркулирует. Мы знаем его механизм, процесс изменения структуры генома. Он в принципе более-менее предсказуем, - сказал собеседник агентства. - Уже сформировалась крепкая иммунная прослойка. Несмотря на то, что этот штамм гриппа изменчив, в любом случае, у людей выработался иммунитет в какой-то мере", - сказал Санджиев.

Он уточнил, что штамм гриппа А (Н3N2) фиксируется практически каждый год в течение последних 50 лет в разных вариациях. В России идет прогнозируемый подъем заболеваемости. Сама структура генома гонконгского гриппа не предполагает большой спектр переносчиков. При распространении COVID-19 был нарушен классический закон эпидемиологии - больные были заразны без клинических признаков.

"Индекс летальности у гриппа типа А (H3N2) не такой высокий, иначе бы он попал в разряд особо опасных инфекций. Основная проблема - это осложнения, которым особенно подвержены люди с хроническими нарушениями верхних дыхательных путей, люди с ослабленным иммунитетом, беременные женщины. И, конечно же, грипп опасен для детей дошкольного возраста, в том числе для малышей до трех лет, из-за несовершенства иммунной системы", - отметил главный санитарный врач Калмыкии.

Эксперт добавил, что наиболее эффективным способом профилактики гриппа остается ежегодная вакцинация, защищающая от тяжелого течения заболевания и снижающая риск осложнений и неблагоприятных последствий. При этом для формирования иммунитета после вакцинации требуется две недели. Необходимо избегать массовых мероприятий, надевать медицинскую маску в общественных местах, проветривать помещения.

Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения сообщили, что гонконгский грипп является доминирующим штаммом в России.