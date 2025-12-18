В Москве прогнозируют облачную погоду и до 2 градусов тепла

Также ожидаются туман и гололедица

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами гололедица и температура до плюс 2 градусов ожидаются в Москве 18 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 0-2 градуса тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 2 градусов, ожидаются туман и гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.