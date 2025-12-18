В Москве состоится концерт, посвященный Новому году по лунному календарю

В программу мероприятия включены бурятские песни, обрядовые танцы и светлые благопожелания

УЛАН-УДЭ, 18 декабря. /ТАСС/. Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" из Бурятии выступит в Москве 27 февраля 2026 года в честь Сагаалгана - Нового года по лунному календарю. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

"Мероприятие пройдет 27 февраля в концертном зале "Москва". В программе бурятские песни, обрядовые танцы и светлые благопожелания, с которыми буддисты встречают праздник Белого месяца. Артисты передадут духовное богатство и красоту культуры и традиций бурятского народа", - сообщили организаторы.

Также для гостей во время концерта пройдет увлекательный интерактив: можно будет научиться играть в национальные игры в бараньи кости - хээр шаалган и шагай.

Восточный Новый год наступит 18 февраля. В Бурятии он объявлен нерабочим днем. Буддисты отмечают наступление нового года в разное время: дата начала Белого месяца рассчитывается по лунному календарю и, как правило, приходится на конец зимы - начало весны. Точная дата определяется буддийскими священнослужителями и приходится на первое весеннее новолуние.

Праздновать Сагаалган принято целый месяц - это большой семейный праздник, во время которого ходят в гости к родственникам, угощают родных и близких "белой пищей": молочными продуктами, мясными блюдами.