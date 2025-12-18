Эксперт Чадаев оценил возможное ограничение доступа к данным производителей БПЛА

Генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" назвал своевременной рассматриваемую Минпромторгом РФ меру

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Рассматриваемое Минпромторгом РФ ограничение доступа к сведениям о производителях беспилотников в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) является правильной и своевременной мерой. Об этом ТАСС заявил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

"Большая часть производителей родом из национального проекта "Беспилотные авиационные системы", который был собран [министром обороны РФ] Андреем Белоусовым еще в предыдущей должности в правительстве. Этот нацпроект был изначально насквозь гражданским, сделан совершенно по гражданским лекалам, правилам и так далее. И, в частности, и для нас как НПЦ приводит к тому, что мы должны предоставлять всевозможные сведения о себе - адреса, телефоны, счета и т.д. - множеству инстанций. <…> Поэтому проработка вопроса ограничения доступа к сведениям о производителях беспилотников и комплектующих для них в ЕГРЮЛ - правильная и своевременная мера", - сказал Чадаев.

Глава НПЦ "Ушкуйник" отметил, что противник активно применяет технологии OSINT - сбора информации о человеке из открытых источников. "Понятно, что в эпоху современного OSINT мы не только родному государству, но и противнику сами рассказываем о себе примерно все, что он хотел о нас узнать. Да, так сложилось, что в основном мы сейчас работаем на фронт, но мы - производители дронов - родом из гражданской сферы и гражданского подведомства Минпромторга. Поэтому абсолютно правильно начинать думать о том, как защитить российские предприятия и специалистов с учетом прилетов дронов по самым разным местам Отечества", - добавил он.

Ранее "Ведомости" сообщили, что данная мера рассматривается Минпромторгом в отношении производителей дронов, а также комплектующих к ним.