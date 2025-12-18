В Республике Алтай все частные клиники отказались от проведения абортов

Губернатор Андрей Турчак добавил, что в перинатальном центре региона перезапущена система психологической, медико-социальной и правовой помощи

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Частная клиника "Евромедцентр" в Республике Алтай стала последним учреждением, отказавшимся от проведения абортов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Турчак.

Ранее Турчак потребовал от клиники "Евромедцентр" отказаться до конца 2025 года от лицензии на проведение абортов. Всего в регионе было девять частных клиник, оказывающих данную услугу.

"Евромедцентр" стал последней частной клиникой, которая добровольно отказалась от проведения абортов в нашей республике. Благодарю за это ответственное решение. Рассчитываю, что сработали не предупреждения, а, прежде всего, здравый смысл и искренняя забота о будущем", - написал Турчак.

Он добавил, что в перинатальном центре региона перезапущена система психологической, медико-социальной и правовой помощи. Также в регионе создали Школу молодой мамы и организовали консультации для беременных женщин, проводится и обучение для специалистов и психологов женской консультации.

"Из 328 жительниц, которые обратились в этом году в наши госучреждения за направлением на аборт, 30% отказались от прерывания беременности. Это без малого 100 детей, 100 спасенных жизней. Наши будущие жители. И это только начало. Число сохраненных беременностей растет, а значит мы на правильном пути", - добавил Турчак.

В новость внесена правка (07:10 мск) - передается с исправлением количества частных клиник во втором абзаце, верно - девять.