В Хабаровском крае запустят новую вертолетную линию

Маршрут открыли для расширения авиасообщения внутри региона

ХАБАРОВСК, 18 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Тайга" запустит новую вертолетную линию в Хабаровском крае с 2026 года. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В январе 2026 года авиакомпания "Тайга" начинает выполнять регулярные рейсы по маршруту Николаевск-на-Амуре - Лазарев (рабочий поселок, Николаевский район - прим. ТАСС). Это социально значимое и фактически безальтернативное направление, которое свяжет труднодоступный поселок с районным центром", - проинформировали в министерстве.

Маршрут открыли для расширения авиасообщения внутри региона, линии субсидируются из краевого бюджета.

Рейсы запланированы два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону составляет 2 тыс. рублей, на детский тариф действует пятидесятипроцентная скидка.

Во второй половине 2026 года на маршруте появится промежуточная посадка в селе Сусанино Ульчского района. Рядом находится санаторий "Анненские воды" - это создаст новые возможности для санаторно-курортного лечения и отдыха жителей края, отметили в министерстве.