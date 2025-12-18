Эксперт Курдесов: наделение электронных знаков приоритетом снизит риск ДТП

В таком случае знаки будут меняться в зависимости от погоды и других непредвиденных ситуаций

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Наделение электронных знаков приоритетом позволит снизить число дорожно-транспортных происшествий, потому что они будут оперативно изменяться в зависимости от погодных условий и непредвиденных ситуаций. Об этом ТАСС сообщил автоэксперт, председатель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.

Кабинет министров РФ 15 декабря поручил Минтрансу, Росавтодору и МВД подготовить пакет изменений в ПДД, включающий приоритет электронных знаков и новую методику учета аварийности.

"Электронный знак может ограничивать дистанцию [между автомобилями]. Если сегодня в правилах написано держать дистанцию 100 или 500 м на определенных участках дороги, то при изменении погоды и других условий нужно ее увеличить. Это необходимо для того, чтобы не было препятствий при обгоне и можно было безопасно совершить маневр. Все автомобилисты должны руководствоваться именно временными знаками, которые устанавливаются для регулирования дорожного движения в определенных условиях и промежутках. Если мы говорим о реалиях, то сейчас может возникнуть опасность беспилотника, что требует перекрытия определенного участка дороги. Эти временные электронные знаки позволяют оперативно перекрыть движение и открыть его, когда становится безопасно", - сказал Курдесов.

Также эксперт отметил, что электронные знаки помогут регулировать дорожное движение на высокоскоростных автомагистралях, где разрешенная скорость выше, чем на городских дорогах. "Поэтому нам необходимо регулировать движение, чтобы было как можно меньше аварий и катастроф, которые случаются особенно на трассах", - отметил он.