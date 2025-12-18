В Тульской области апробируют пилотный проект по подвозу детей к спортобъектам

Как отметил губернатор региона Дмитрий Миляев, в первую очередь инициатива ориентирована на детей из сельской местности

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Тульской области планируют апробировать пилотный проект по подвозу детей на тренировки в спортивные объекты региона. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"Если в целом говорить про доступность, например, про детишек, то в следующем 2026 году будем пилотный для себя делать опыт - это доставлять детей в спортивные объекты на тренировки", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, проект больше рассчитан на детей из сельской местности. "Есть школьные автобусы, где собирают детишек с разных населенных пунктов, доставляют в школы. Хотим ту же самую практику попробовать распространить на сферу спорта", - добавил Миляев.