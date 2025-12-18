Эксперт РАН: план "Барбаросса" стал главным подтверждением преступлений вермахта

В меморандуме о результатах обсуждения плана от 2 мая 1941 года нацистское руководство подсчитывало, что миллионы советских граждан будут обречены на голодную смерть, отметил историк Дмитрий Асташкин

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. План "Барбаросса" по нападению нацистской Германии на Советский Союз стал центральным доказательством преступлений вермахта на Нюрнбергском процессе. Такое мнение ТАСС выразил старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин.

"26 ноября 1945 года план "Барбаросса" стал центральным доказательством на Нюрнбергском трибунале. Американский обвинитель Сидни Олдерман предъявил суду секретную директиву №21 по утверждению плана, подписанную Гитлером 18 декабря 1940 года и завизированную двумя подсудимыми - Альфредом Йодлем и Вильгельмом Кейтелем. Это было неоспоримым доказательством того, что нападение на СССР было именно агрессивной войной, что является преступлением против мира", - сказал он.

Историк отметил, что в Нюрнберге также были представлены и другие документы, раскрывающие жестокую сущность плана "Барбаросса". Так, он привел пример меморандума от 2 мая 1941 года о результатах обсуждения плана "Барбаросса", состоявшегося тогда же. Асташкин уточнил, что в документе нацистское руководство холодно подсчитывало, что для снабжения вермахта "многие миллионы людей России будут обречены на голодную смерть".

"Важным свидетелем на процессе стал и фельдмаршал Фридрих Паулюс, один из разработчиков плана "Барбаросса". Его неожиданное для многих появление в зале (ведь его считали мертвым после Сталинграда) и подробные показания о подготовке агрессии стали сильным ударом по доводам подсудимых", - рассказал историк.

Он подчеркнул, что Нюрнбергский процесс навсегда закрепил в мировой истории план "Барбаросса" как символ бесчеловечной агрессии.

18 декабря 1940 года Гитлер утвердил директиву №21 верховного главнокомандования вермахта, впоследствии ставшей планом "Барбаросса". Он являлся основным руководящим документом в войне против СССР.