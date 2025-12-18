Заполнение московских отелей на новогодние праздники достигло 60%

Наибольший спрос приходится на даты с 3 по 6 января 2026 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Качественный номерной фонд столичных гостиниц за две недели до новогодних праздников занят с 31 декабря по 7 января на 60%, бронирования продолжаются. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

"По данным нашего партнера Hotel Advisors, за 2 недели до Нового года номерной фонд столичных гостиниц 3, 4 и 5 звезд забронирован на 60%, с 31 декабря по 7 января включительно. Есть информация от гостиниц, что бронирование продолжается, поэтому правильнее будет ориентироваться не на предварительные данные, которые есть сейчас, а уже по факту на те заселения, которые будут в январе", - сказал Козлов ТАСС на полях Meet Global MICE Congress в Москве.

Он уточнил, что наиболее популярные даты - с 3 по 6 января 2026 года. Для сравнения, в прошлом сезоне 2024-25 гг. дни пиковой загрузки, когда было занято более 88% номеров, пришлись на 3 и 4 января, а средняя загрузка прошлых новогодних праздников составила порядка 77%.