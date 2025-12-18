В большинстве регионов Северо-Запада России ожидаются снег и дожди

В южных районах Республики Коми ожидается сильный снегопад с ухудшением видимости до 500 м и усилением ветра до 4-9 м/с

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя ожидаются 18 декабря в большинстве регионов Северо-Запада. В Мурманской области, Коми и Ненецком автономном округе температура будет держаться ниже 0, а в Новгородской области ожидается до плюс 5 градусов, сообщили региональные синоптики.

Мурманская область будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Местами пройдет небольшой снег, температура воздуха составит минус 2-7 градусов, при прояснениях до 17 градусов мороза в течение суток. В соседней Карелии ночью местами ожидается сильный и мокрый снег, а по южным районам - мокрый снег и дождь. Днем местами также пройдет небольшой дождь. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 4, днем от 0 до плюс 5 градусов.

В большинстве районов Архангельской области ожидается сильный снег, налипание мокрого снега на провода, местами гололед. На западе области местами пройдет снег с дождем. Днем воздух прогреется до плюс 2 градусов, на северо-востоке будет до минус 8. На большей части Ненецкого автономного округа (НАО) сохранятся морозы, температура минус 21-26, при прояснениях до 36 градусов мороза, местами по побережью до минус 11. Местами небольшой снег, метель, туман. Ветер восточной четверти 2-7 м/с, в западной половине округа 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В южных районах Республики Коми в четверг ожидается сильный снегопад с ухудшением видимости до 500 м и усилением ветра до 4-9 м/с. Ночью температура опустится до минус 23 градусов, днем ожидается 4-9 градусов мороза, местами до 12-17 ниже нуля. На севере Коми сохраняются морозы до минус 25-30 градусов и ночью, и днем. На крайнем северо-востоке Коми - до минус 38 градусов.

В Вологодскую область продолжает поступать теплый влажный воздух, днем повсеместно оттепель до плюс 2 градусов и мокрый снег с дождем, ветер до 6-11 м/с. На дорогах гололедица и снежный накат. На территории Псковской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью от минус 2 до плюс 2, днем 1-4 градуса тепла. В Новгородской области столбики термометров уже повсеместно перешагнули нулевую отметку, а снег растаял. До конца рабочей недели температура воздуха в течение суток там будет держаться от 0 до плюс 5 градусов, не опускаясь ниже нуля и в ночные часы. Дожди ожидаются небольшими и с перерывами, сообщили в Новгородском гидрометцентре.

В Калининградской области ожидается ясная погода, в течение дня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха на протяжении суток плюс 2-4 градуса.