В Томской области беременным студенткам выплатили 25 млн рублей

Регион занимает второе место по численности студентов на 10 тыс. человек населения

ТОМСК, 18 декабря. /ТАСС/. Беременным студенткам в Томской области выплатили 25 млн рублей в рамках реализации национального проекта "Семья". Об этом сообщили в департаменте социальной защиты населения Томской области в ответ на запрос ТАСС.

В регионе с начала 2025 года действует нацпроект "Семья". На его реализацию предусмотрено 906,5 млн рублей: 828,6 млн рублей из федерального и 77,9 млн рублей областного бюджетов. В рамках программы беременные студентки могут получить единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей.

"На выплаты беременным студенткам по состоянию на 17 декабря 2025 года направлено 25 млн рублей", - сказано в ответе департамента.

В 2024 году в вузах Томска обучалось 67,5 тыс. студентов: из 88 российских регионов и 91 страны ближнего и дальнего зарубежья. Регион занимает второе место по численности студентов на 10 тыс. человек населения. На территории города находятся крупные вузы: Томский государственный университет (ТГУ), Томский политехнический университет (ТПУ), Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) и прочие.