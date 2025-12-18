Гонконг отменит традиционный новогодний фейерверк после трагического пожара

Празднование пройдет в альтернативном формате, подробности пока не уточняются

ГОНКОНГ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти специального административного района (САР) КНР Гонконг (Сянган) приняли решение отменить традиционный фейерверк в гавани Виктория на Новый год. Об этом сообщает Совет по туризму мегаполиса в распространенном заявлении.

"В этом году празднование Нового года пройдет без фейерверков и в альтернативном формате", - говорится в тексте.

Такое "огненное шоу", которое обычно проходит в мегаполисе каждый новогодний праздник, считается одним из самых известных в Азии и привлекает большое число туристов из материкового Китая и из других стран. Причина его отмены официально не указывается, однако это решение принято наряду с отменой нескольких других мероприятий после смертоносного пожара в ноябре, который унес по меньшей мере 160 жизней.

Совет по туризму мегаполиса сообщил, что вместо фейерверка пройдет обратный отсчет времени до Нового года в пешеходной зоне в центральном районе Гонконга. "С помощью этого мероприятия надеемся передать позитивную энергию, заботу и благословение мира как местным жителям, так и гостям и вместе встретить новый год с надеждой", - говорится в заявлении.