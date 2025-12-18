Во Владивостоке стартовал международный киберспортивный турнир "Кибервосток"

Его участниками стали спортсмены из восьми стран

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Международный киберспортивный турнир "Кибервосток" в дисциплине Tekken 8 стартовал в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, передает корреспондент ТАСС.

В 2025 году в турнире приняли участие спортсмены из восьми стран - России, Китая, Индии, Казахстана, Индонезии, Республики Корея, Турции и Таиланда. Общий призовой фонд составил 1 млн рублей. За титул победителя и крупный денежный приз участники поборются по олимпийской системе с верхней и нижней сеткой. Честь России на турнире будет защищать обладатель Кубка России Сбера по Tekken 8 Руслан Гулиев (Тамбовская область).

"На турнир приехали лучшие киберспортсмены из четырех стран: России, Китая, Ирана и Беларуси. В 2025 году киберспортсмены будут состязаться в виде программы Tekken 8. Мы не исключаем, что в будущем соревнования могут проходить и по другим видам программ. Главная задача - развитие компьютерного спорта на Дальнем Востоке и в России в целом. Это возможно через проведение международных турниров по разным дисциплинам, и мы не ограничиваемся одним вариантом", - отметил в беседе с ТАСС президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Он рассказал, что прямые трансляции турнира будут доступны на трех языках - русском, китайском и английском. "Основной площадкой, как и на всех флагманских турнирах Федерации компьютерного спорта России, станет платформа "VK Видео Live". Для нас важно, чтобы болельщики в странах-участницах могли смотреть трансляции, поддерживать своих киберспортсменов и видеть, как у нас все проходит", - сказал Смит.

Он также добавил, что в будущем возможно проведение турниров как по всемирно известным киберспортивным видам программ, так и по российским. "Tekken 8 - один из самых популярных индивидуальных видов программ во всем мире. Ежегодно мы проводим Чемпионат стран БРИКС по Tekken. В 2025 году на финал в Россию приехал 41 спортсмен из России, Египта, Алжира, ЮАР, Китая, Индии, Эфиопии, Нигерии, Вьетнама, Боливии, Кубы, ОАЭ, Турции, Казахстана, Таиланда, Малайзии, Уганды, Бразилии, Узбекистана, Индонезии и Беларуси. Эта дисциплина также представлена в программе Чемпионата и Кубка России. Более того, в 2025 году наши киберспортсмены побывали на крупных международных турнирах в Катаре, Японии и Казахстане. Члены сборной страны по Tekken 8 достаточно успешно выступили в Катаре на турнире Virtuocity Battleground Qatar и в Японии на соревнованиях в рамках мирового тура EVO Japan. Гарик Галоян и Вячеслав Новиков стали призерами турнира серии Tekken World Tour 2025 в Астане", - рассказал Смит.

О турнире

Турнир "Кибервосток" - это продолжающаяся инициатива по развитию киберспорта на Дальнем Востоке. В 2024 году на набережной Цесаревича во Владивостоке успешно прошел чемпионат Дальнего Востока "Кибервосток" по Dota 2 с участием команд из России, Китая, Ирана и Беларуси. Турнир проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и входит в число особо значимых мероприятий, направленных на развитие инновационных видов спорта в России. Организацию соревнований поддерживают Министерство спорта РФ и Министерство развития Дальнего Востока и Арктики.