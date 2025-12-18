В "Авито" рассказали, сколько россияне хотят потратить на новогодних распродажах

В среднем граждане готовы купить товаров по скидкам на 15 тыс. рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россияне в среднем планируют потратить на новогодних распродажах около 15 тыс. рублей. При этом мужчины готовы заложить бюджет примерно на треть больше, чем женщины, говорится в исследовании сервиса "Авито" (текст есть у ТАСС).

Однако большинство (52%) хотели бы уложиться в 10 тыс. рублей. Еще 27% готовы потратить до 20 тыс. рублей, а больше этих сумм - 20%".

По данным аналитиков, новогодние распродажи прочно вошли в покупательские привычки россиян. Сейчас 82% респондентов хотя бы изредка покупают во время новогодних акций подарки себе и близким. Из них 28% ждут скидок специально, чтобы купить подарки - в основном так поступает молодежь 18-24 лет (39%).

При этом почти половина (47%) из тех, кто покупает подарки по акциям, за последние три года стали делать это заметно чаще. В то же время большинство опрошенных подходит к распродажам осознанно. Так, 42% внимательно изучают доступные предложения, не допуская спонтанных покупок, а 25% составляют список необходимых товаров. В основном россияне покупают только то, что нужно сейчас (43%) или то, что давно хотелось (21%). Несмотря на сложившийся вокруг распродаж образ импульсивности, берут все подряд ради скидки только 5% опрошенных.

Чаще всего в период новогодних скидок россияне пополняют запасы косметики и парфюмерии или закупают ее на подарки - эту категорию выбирают 40% покупателей. На втором месте - товары для дома и ремонта, их по таким акциям покупают 34%. Замыкает тройку лидеров электроника и гаджеты с долей 32%. Ее в основном покупают мужчины (47%). Женщины же чаще приобретают на новогодней распродаже одежду (35%), детские товары (30%), аксессуары (28%) и товары для творчества (27%).

Кроме того, почти каждая четвертая участница опроса (23%) покупает на таких акциях нарядную одежду для корпоратива или празднования Нового года. 15% опрошенных во время новогодних акций специально ищут вещи для весенне-летнего сезона - от одежды и обуви до спортивного инвентаря. И еще 48% делают такие покупки иногда, если видят хорошую скидку.

В опросе приняли участие 10 тыс. россиян.