В Приморском океанариуме впервые в РФ появился уникальный вид глубоководных рыб

Широколобые карепрокты Careproctus furcellus обитают в северной части Тихого океана, у берегов Японии, в Охотском и Беринговом морях на глубине от 100 м до 1 км и более

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Выращенные в искусственных условиях глубоководные широколобые карепрокты Careproctus furcellus, обитающие в северной части Тихого океана, пополнили экспозицию "Полярный мир" в Приморском океанариуме. Об этом сообщили в пресс-службе океанариума.

"Эта история началась в конце 2024 года, когда сотрудник крабодобывающей компании ГК "Русский краб" Михаил Вакула передал в Приморский океанариум образцы икры, обнаруженной в жаберной полости равношипых крабов Lithodes aquispinus во время экспедиции в Охотское море. Биологи научно-образовательного центра сумели инкубировать кладку и добиться вылупления мальков, после чего появилась возможность определить видовую принадлежность новичков. Ими оказались широколобые карепрокты Careproctus furcellus, обитающие в северной части Тихого океана, у берегов Японии, в Охотском и Беринговом морях на глубине от 100 метров до одного километра и более. Эта глубоководная рыба вырастает до 50 см в длину и ведет придонный образ жизни", - рассказали там.

В пресс-службе сообщили, что в Приморском океанариуме молодь выращивали в течение года, после чего ее поместили в экспозицию. С момента вылупления мальки получали живой корм - науплию. Полгода спустя в корм стали добавлять мороженых мелких рачков - мизид, которыми они и питаются до сих пор.

"Новоселы относятся к одному из самых загадочных и малоизученных семейств - липаровым рыбам, называемым также морскими слизнями. Семейство представлено во всех океанах: в настоящее время известно минимум 450 видов из примерно 32 родов. Липаровые - чемпионы "глубоководности" среди рыб: морские слизни наблюдались научными аппаратами в естественной среде на глубине более 8 000 метров", - пояснили в океанариуме.

Помощник директора Приморского океанариума по биологическим вопросам, кандидат биологических наук Дмитрий Питрук отметил научную значимость проделанной работы. "Нам удалось впервые в мире вырастить в условиях аквариума карепроктов из икры до взрослого состояния", - рассказал он.

Посмотреть на них можно в экспозиции "Полярный мир", в аквариуме, расположенном возле скульптурного изображения белого медведя. Еще один вид липаровых рыб - липарис Агассица Liparis agassizii, обитающий у берегов северо-западной части Тихого океана, содержится в экспозиции "Берингово и Охотское моря".