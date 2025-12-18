В Севастополе создадут лабораторию по разработке способов реабилитации ветеранов СВО

Планируется, что она начнет свою работу в 2026 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет создаст в 2026 году лабораторию, где специалисты разных направлений будут разрабатывать новые способы реабилитации ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС директор Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения Севастопольского государственного университета Дмитрий Кадочников.

"В ближайшее время у нас появится лаборатория, которая будет заниматься научными исследованиями в области реабилитации. Она объединит компетенции многих специалистов, которые нужны, чтобы развивать это направление. <…> В следующем году планируем ее открытие", - сообщил Кадочников.

Директор института уточнил, что в исследованиях будут задействованы специалисты по реабилитации и биофизике, что позволит решать многосоставные задачи по восстановлению качества жизни ветеранов СВО. "Допустим, если нужно задействовать бионический протез, который приводится в движение сигналом мозга, это уже серьезное технологическое устройство с электрическим управлением. Для развития этого направления нужны компетенции многих специалистов", - привел пример он.

Кадочников добавил, что в работе лаборатории будут задействованы студенты.

Собеседник агентства отметил, что в ближайшее время будет закуплено необходимое оборудование, например, комплексы для диагностики моторных функций и других специализированных параметров, что позволит диагностировать проблемы. системы для восстановления навыков ориентации в пространстве, двигательных функций, в том числе ходьбы и другие. Также в лаборатории будет открыт класс 3D-разработок с 3D-сканером, различными принтерами и расходными материалами.