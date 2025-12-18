Экорейтинг регионов показывает улучшение экологической ситуации в РФ в 2025 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Большинство регионов России характеризует улучшение экологической ситуации, количество регионов-"хорошистов" растет и составляет уже 65% от всех субъектов РФ. При этом Национальный экологический рейтинг по итогам осени впервые учел экстремально высокие загрязнения воздуха и водоемов, из-за чего более восьми регионов опустились вниз, такие данные привели ТАСС составители рейтинга из общероссийской общественной организации "Зеленый патруль".

"В целом 2025 год выдался спокойным с точки зрения возникновения новых серьезных экологических проблем. Весной не было масштабных наводнений, лесопожарная обстановка лета 2025 года по России тоже была относительно умеренной (за исключением Забайкалья), крупных экологических катастроф не случилось и осенью. Очень отрадно видеть то, что количество регионов-"хорошистов", со сводным индексом рейтинга 75 единиц и выше, растет - их уже 56, или 65% от всех субъектов Российской Федерации. Это означает, что в большинстве регионов страны наблюдается улучшение экологической ситуации, есть положительные изменения", - заявил председатель правления организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин, чьи слова приводятся в сообщении.

Десятка лидеров рейтинга по итогам осени осталась прежней, некоторые лишь поменялись местами: Республика Алтай, Кабардино-Балкария, Мурманская область, Москва, Тамбовская область, Костромская область, Калужская область, Чукотка, Чувашия, Чечня. В числе отстающих регионов: Еврейская, Иркутская, Омская области, Якутия, Красноярский край, Челябинская, Оренбургская области, Приморский, Забайкальский края и Свердловская область.

"В расчетах рейтинга по итогам осени мы впервые учли не только сводные данные Росгидромета о состоянии окружающей среды, но и оперативные данные по зарегистрированным экстремально высоким загрязнениям воздуха и водоемов. Это оказало негативное влияние на позицию следующих регионов в рейтинге: Смоленская область (река Вязьма), Оренбургская область (река Блява), Самарская область (сероводород в атмосфере города Самара), Иркутская область (река Вихорева), Марий Эл (река Немда), Вологодская область (река Делевка, река Пельшма), Свердловская область (река Пышма), Санкт-Петербург (река Охта) и по некоторым другим", - добавил Нагибин.

При этом самое значительное движение в рейтинге показал Краснодарский край, который снизился сразу на пять строчек, до 45-го места. В регионе до сих пор продолжаются работы по уборке остатков старого мазута. Две группы добровольцев ежедневно работают на Бугазской косе в Анапе и в Темрюкском районе.

О рейтинге

Национальный экологический рейтинг регионов составляется с 2008 года по временам года. Источниками материалов служит информация СМИ, органов власти, общественных организаций, предприятий и граждан.