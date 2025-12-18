В Москве в 2025 году на необычных площадках зарегистрировали около 14 тыс. браков

Самой популярной локацией стал ресторан Birds в башне "Око"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Около 14 тыс. браков зарегистрировано в Москве с начала 2025 года на площадках проекта "Новые адреса счастья", что уже на 10% больше, чем за весь 2024. Об этом ТАСС сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"С 2019 года у столичных молодоженов есть возможность зарегистрировать брак в самых красивых и уникальных местах столицы. В проекте участвуют свыше 30 площадок: станция метро, особняки и усадьбы, музеи. Ежегодно спрос на торжественную регистрацию брака на данных локациях растет. На текущий момент на необычных площадках с начала 2025 года зарегистрировано около 14 тыс. браков, что уже на 10% больше браков, чем за весь предыдущий год", - сказала Уханева.

Самая популярная площадка в 2025 году - ресторан Birds в башне "Око". Зарегистрировать брак с видом на всю столицу решили более 1,2 тыс. пар. Также особенно востребованы у столичных влюбленных особняк Спиридонова и гостиница "Националь": 940 и 912 пар соответственно выбрали данные локации. Кроме этого, свыше 850 московских молодоженов для создания семьи выбрали библиотеку-читальню им. А. С. Пушкина, а порядка 770 - Оперный дом музея-заповедника "Царицыно".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2019 года на площадках проекта "Новые адреса счастья" было создано 75 тыс. семей. Всего для проведения церемоний в Москве доступно свыше 60 площадок, среди которых дворцы бракосочетания, музеи, станция метро "Маяковская", усадьбы и рестораны.