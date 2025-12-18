В финал Российского совета по международным делам вышли два журналиста ТАСС

Обозреватель агентства Евгений Кузнецов и специальный корреспондент Варвара Авдеева стали финалистами в номинации "Лучшее интервью по международной проблематике" с материалами о переезде многодетной семьи из США в Россию и о дружбе Москвы и Тегерана

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский совет по международным делам объявил финалистов конкурса молодых журналистов-международников, в шорт-лист попали два представителя ТАСС.

Как сообщили ТАСС в Совете, обозреватель агентства Евгений Кузнецов и специальный корреспондент Варвара Авдеева стали финалистами в номинации "Лучшее интервью по международной проблематике" с материалами о переезде многодетной семьи из США в Россию и о дружбе Москвы и Тегерана. Вместе с ними в финал в этой номинации вышли еще три представителя других СМИ.

"В этом сезоне мы получили 116 заявок на участие в конкурсе. 66 заявок было отобрано для участия в конкурсе. Самыми популярными номинациями стали "Лучшая аналитическая статья по международной проблематике" и "Лучшая аналитическая статья по международной проблематике начинающего журналиста-международника", на которые суммарно было подано 64% всех заявок", - отметили в Российском совете по международным делам.

Также финалисты были объявлены в номинациях "Лучшая аналитическая статья по международной проблематике" (пять человек), "Лучшая аналитическая статья по международной проблематике начинающего журналиста-международника" (шесть человек) и "Лучший репортаж по международной проблематике" (пять человек).

Победители будут объявлены в ходе торжественной церемонии награждения, которая состоится в 2026 году.

ТАСС - информационный партнер конкурса.