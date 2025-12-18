В детсады и школы предложили вернуть медработников

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с Владиславом Даванковым направили письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением обеспечить каждый детский сад и школу медицинским работником. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам депутатов, многие образовательные учреждения по всей стране до сих пор не имеют медицинских пунктов, в связи с тем что в законодательстве РФ нет соответствующего требования. Из-за отсутствия медперсонала, фактически первичная оценка состояния здоровья ребенка и решение о дальнейших действиях возложены на педагогов и воспитателей, которые не обладают необходимыми медицинскими компетенциями и правом на оказание медицинской помощи, поэтому такая модель не обеспечивает должного уровня безопасности, считают парламентарии.

"Полагаем необходимым внести в законодательство РФ соответствующие изменения, предусматривающие обеспечение функционирования медицинских пунктов в каждой образовательной организации вне зависимости от организационно-правовой формы, а также возложение обязанности ежедневной оценки состояния здоровья детей исключительно на медицинских работников", - указано в тексте письма.