На трассе "Байкал" в Бурятии ограничили движение для большегрузов

Ограничения ввели из-за непогоды

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 18 декабря. /ТАСС/. Дорожные службы из-за сложных погодных условий ввели ограничение движения для большегрузного транспорта на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Тарбагатайском районе Бурятии. Об этом сообщили в Упрдор "Южный Байкал".

"18 декабря с 14:15 (09:15 мск) на участке трассы Р-258 "Байкал" с 465-го по 495 км (село Вознесеновка - село Тарбагатай) вводится временное ограничение движения для крупногабаритного грузового транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями: сильным снегопадом и ограниченной видимостью", - сообщили в "Южном Байкале".

Ограничение введено в профилактических целях. На участке работает специализированная дорожная техника.

Южный циклон вызвал сильные снегопады в центральных районах Бурятии. На расчистку федеральных и региональных трасс вышло более 100 единиц техники. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до утра 19 декабря.