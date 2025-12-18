ТАСС: только в трех регионах РФ не планируется предновогодних прямых линий

Речь идет о Крыме, Волгоградской и Тверской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главы трех российских субъектов пока не планируют проводить прямую линию с жителями региона в канун Нового года, еще несколько губернаторов предпочитают прямой линии пресс-конференцию с журналистами, подсчитал ТАСС на основе данных из регионов.

В большинстве регионов итоги года уже подвели. В части российских регионов главы объединяют формат прямой линии (общение с гражданами, чаще всего - в эфире телеканала) и пресс-конференции (общение с журналистами, как правило также онлайн), в других - разделяют мероприятия и проводят их отдельно, друг за другом.

В некоторых регионах прямая линия пока не планируется. Это Волгоградская область (последний раз глава региона Андрей Бочаров общался с жителями в 2022 году), в Крыму (прямая линия в последний раз была в декабре 2021 года) и в Тверской области (врио губернатора этого региона был официально назначен в начале ноября).

При этом в Татарстане традиционно не проходит прямой линии, но существует ежегодный предновогодний формат пресс-конференции.

Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет 19 декабря. К этому времени еще не провели свои мероприятия в Кабардино-Балкарии (там глава региона Казбек Коков пообщается с жителями 24 декабря), Ставрополье (прямая линия запланирована на 23 декабря, а итоговая пресс-конференция традиционно проходит в начале следующего за отчетным года), Хабаровский край (прямая линия планируется в декабре, дата пока неизвестна).

В отдельных субъектах не готовится отдельное "предновогоднее" общение с жителями, но главы субъектов встречаются с журналистами. На 29 декабря запланирована пресс-конференция главы Воронежской области Александра Гусева, а 16 декабря глава Калининградской области Алексей Беспрозванных впервые встретился с журналистами в формате пресс-конференции. Встреча прошла на площадке Регионального информационного центра "ТАСС Калининград".

Прямые линии глав регионов

При этом прямые линии у Беспрозванных тоже проходят - последняя состоялась летом. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел свою прямую линию еще в сентябре, глава Чувашии Олег Николаев - 21 октября, глава Орловской области Андрей Клычков - 29 августа, а губернатор Воронежской области Александр Гусев - 19 августа. Глава Мурманской области Андрей Чибис проводит прямые линии с жителями региона несколько раз в год, последняя состоялась в сентябре, а в Тульской области 14 октября прошла встреча Дмитрия Миляева со СМИ. В Приморье прямая линия прошла 1 октября, в Якутии - 27 сентября (но предстоит еще пресс-конференция 22 декабря), в Коми - 9 сентября. У главы ЕАО Марии Костюк первая трансляция общения с жителями после выборов главы региона прошла 6 ноября.

Совмещенный формат

Многие главы регионов проводят мероприятия по аналогии с "Итогами года" Путина, совмещая пресс-конференцию и прямую линию.

Такое мероприятие провели главы Свердловской и Магаданской областей, ЯНАО, и других субъектов.

При этом многие региональные руководители проводят общение с жителями несколько раз в год. Так, например, у главы Адыгеи Мурата Купилова декабрьская прямая линия была шестой за год, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко общается с жителями региона в прямом эфире еженедельно, каждые две-четыре недели проводит общение в соцсетях глава Кемерово Илья Середюк. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел две пресс-конференции в 2025 году, а также три прямых линии - 29 апреля, 18 сентября и 16 октября.