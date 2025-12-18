В Хабаровском крае из-за непогоды более 200 человек ожидают свои рейсы

Вылеты в Николаевск-на-Амуре, Нелькан и Охотск отложили на 19 декабря

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Рейсы из международного аэропорта Хабаровск отложены из-за неблагоприятных условий в аэропортах прибытия, вылета ожидают более 200 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"В международном аэропорту Хабаровск в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах прибытия на завтра отложены вылеты рейсов в Николаевск-на-Амуре, Нелькан и Охотск. Кроме того, задерживается вылет рейса Хабаровск - Богородское, запланированный на 13:00 (время местное). <...> Также скорректировано расписание рейса в Улан-Удэ. <...> В связи с расчисткой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Николаевск-на-Амуре отложены вылеты в Хабаровск, Аян, Охотск и Чумикан. Отправления ожидают более 200 пассажиров", - рассказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что Хабаровский и Николаевский-на-Амуре транспортные прокуроры контролируют ситуацию. Жалоб в прокуратуру не поступало.