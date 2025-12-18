Итоговое сочинение успешно написали 98,4% выпускников

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Итоговое сочинение 3 декабря успешно написали 98,4% выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Итоговое сочинение в основной день 3 декабря успешно написали 98,4% выпускников, принимавших в нем участие. Всего в этот день сочинение писали более 670 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Участникам сочинения было предложено на выбор шесть тем - по две из каждого раздела закрытого банка тем итогового сочинения. Чаще всего участники итогового сочинения обращались к темам раздела "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека", их выбрали 57,5 % участников сочинения. Темы раздела "Семья, общество, Отечество в жизни человека" выбрали 31,96 % участников, раздела "Природа и культура в жизни человека" - 10,5 %.

В пресс-службе добавили, что самые популярные темы сочинений в этом учебном году: "Что в семье самое главное?", "Какие поступки по отношению к другим свидетельствуют о духовной зрелости человека?", "Опасен ли, по вашему мнению, эгоизм для любви?", "Не без добрых душ на свете!", "В чем счастье и в чем драма любви?", "Светлые и трагические стороны любви", "Кого, по вашему мнению, можно считать счастливым человеком?".

Итоговое изложение в основной день писали более 7 тысяч выпускников. Успешно справились с ним 98,9% участников. Сочинение и изложение оцениваются по системе "зачет" или "незачет".