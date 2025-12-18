Философ Сеспедес: Европа сможет сохранить себя только благодаря мигрантам

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Европа должна перестать относиться к африканцам как к второсортным людям, Франция нуждается в мигрантах и может сохранить себя благодаря им. Таким мнением поделился с ТАСС находящийся в Москве французский философ Венсан Сеспедес.

"Нам необходима иммиграция, и Франция всегда строилась благодаря ей. Что касается Африки, нам необходимо полностью изменить политику и сказать, что африканцы желанны. В любом случае, через несколько лет Африка будет составлять 40% населения планеты, и это единственная реальная сила, которая может позволить Европе сохранить свое место в мировом сообществе", - считает собеседник агентства.

Философ добавил, что Европа не умеет говорить об Африке иначе, как о чем-то второсортном, хотя, по его словам, люди, покидающие свою страну из-за невозможности достойно жить в ней, приносят "энергию и вдохновение" принимающему их обществу.

Говоря о Франции, Сеспедес отметил, что она нуждается в мигрантах и скоро государство будет вынуждено платить за то, чтобы те переехали в республику. "Во Франции расистская, крайне правая политика и риторика - против мигрантов, беженцев. Она заражает мейнстрим-дискурс. <...> В результате мы совершаем фундаментальную ошибку. Из-за расизма, исламофобии, нетерпимости, стремления подогнать всех под единый республиканский шаблон и стереть культурные различия мы идем по ложному пути. Это стало особенно выражено, когда к власти в 2007 году пришел Николя Саркози", - заключил он.